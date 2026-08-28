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Царьград

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«Бесы вселяются в детей»: криминалист о жестоком убийстве мальчика под Москвой

«Бесы вселяются в детей»: криминалист о жестоком убийстве мальчика под Москвой

Специалист объяснил, что могло сподвигнуть подозреваемых девочек на расправу над ребёнком.Криминалист прокомментировал новость о жестоком убийстве 12-летнего мальчика в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья.

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