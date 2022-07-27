Психолог нашла оправдание равнодушию Королевой к изменам Тарзана

В Сети танцора Сергея Глушко неоднократно обвиняли в супружеской неверности к Наташе Королевой. Самый громкий скандал произошел пару лет назад — тогда артист публично признался певице в измене, однако исполнительница нашла в себе силы его простить.
В Сети танцора Сергея Глушко неоднократно обвиняли в супружеской неверности к Наташе Королевой. Самый громкий скандал произошел пару лет назад — тогда артист публично признался певице в измене, однако исполнительница нашла в себе силы его простить.
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