Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

719 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    В Лондоне и воюй!«Мы должны победи...
  • Андрей Зарубкин
    Киевские власти уже продали коллективному Западу больше половины территории Украины. Показали певца, который с крыши ...Мы на пороге осво...
  • Eduard
    Никто в неё не попадется!«Перемирие – это ...

Еще один удар по глобалистам – США отменяют тысячи грантов по всему миру на 60 млрд долларов.

Еще один удар по глобалистам – США отменяют тысячи грантов по всему миру на 60 млрд долларов.

Не дожидаясь окончательного завершения двухмесячного срока аудита разогнанного скандального агентства USAID, администрация Трампа заявила, что разрывает большую часть контрактов на иностранную помощь от USAID  и сокращает общую сумму помощи США по всему миру на 60 миллиардов долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх