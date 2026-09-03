Захарова назвала угрозы Зеленского в адрес авиации выкриками пьяных маргиналов

Официальный представитель МИД России Захарова сравнила угрозы украинского президента в адрес гражданской авиации в российском воздушном пространстве с выкриками пьяных маргиналов.
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