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НСН: ювелирные компании в России не справляются с повышенным спросом

НСН: ювелирные компании в России не справляются с повышенным спросом

В России за год спрос на ювелирные украшения вырос в 2023 году на 30%, из-за чего небольшие компании не успевают нанимать и обучать работников, сообщил коммерческий директор православной ювелирной компании "София" Евгений Савенков.

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