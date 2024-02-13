НСН: ювелирные компании в России не справляются с повышенным спросом

В России за год спрос на ювелирные украшения вырос в 2023 году на 30%, из-за чего небольшие компании не успевают нанимать и обучать работников, сообщил коммерческий директор православной ювелирной компании "София" Евгений Савенков.
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