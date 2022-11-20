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«Свергли с престола? Перестаньте». Дрэймонд Грин отреагировал на 1-е место Испании в рейтинге ФИБА

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отреагировал на сообщение ФИБА в соцсетях о выходе Испании на первое место в мировом рейтинге мужских национальных команд.

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