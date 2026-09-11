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Нижегородская правда

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82 самозанятых нижегородца имеют право на оплачиваемый больничный

82 самозанятых нижегородца имеют право на оплачиваемый больничный

В Нижегородской области 82 застрахованных самозанятых могут получить оплачиваемый больничный. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу ОСФР по региону.

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