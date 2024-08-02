Красноярская олимпийская призерка высказалась про Игры-2024 в Париже

В Париже сейчас проходит летняя Олимпиада-2024, и мы решили спросить у красноярской олимпийской призерки Юлии Кругловой (Зыковой) об ее отношении к играм, куда россиян пустили только под нейтральным флагом.
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