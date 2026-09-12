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«Милан» сравнял счёт с «Лацио» в матче Серии А, забив два гола за две минуты

«Милан» сравнял счёт с «Лацио» в матче Серии А, забив два гола за две минуты

В одном из матчей итальянской футбольной Серии А «Милан» сыграл вничью с «Лацио», сумев забить два гола за две минуты и сравнять счёт.

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