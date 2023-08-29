НИКИТА МИХАЛКОВ: ЕСТЬ ДВА ВЫХОДА ИЗ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА

Как все любят русских обвинять! Украина - дите малое, не досмотрели за ним! Казахстан, Молдавия, Польша - за ними тоже присмотр нужен, господин Михалков? А ещё за кем уход и присмотр нужен? Германия? В 1941 - не досмотрела Россия и получите, Вторая мировая. Вы, прежде, чем на русских бочку катить, из Америки свою семью вывезите и продайте там свою недвижимость. А то к России присосались, но запасной американский вариант в кармане держите. Один на всю Россию бред несёт, остальные слушают, соглашаются, поддакивают. Это у нас путей отступления нет, нам бежать некуда, а у него в Америке всё схвачено, ему можно бред нести.

Erl Schweizer

Царьград, Никита Михалков системно, безумно закладывают мину замедленного действия в российское общество, проповедуя открыто, с нулевым наличием такта русский национализм. Так бывает только с ограниченными людьми, живущими в шикарнейших хоромах изолированно от реальной жизни, в которой присутствуют повсюду люди 100 наций и народностей России. Нахапанных миллиардов ненасытным Михалковым недостаточно, им подавай еще и купленных за наличные (шарашкина контора РСП) фанатов, им запросто можно купить на халявные миллиарды СМИ, красоваться в телике (без этого никак). Это порода людей, влезающих в фавориты ЛЮБОЙ власти, ознакомьтесь с биографией Михаила Михалкова, дяди Никиты. Никита тоже мастак урвать и из казны, и из частных "своих" фирмочек, имел множество недвижимости и в Италии, и в Швейцарии, и в Чехии, но, будучи приспособленцем, вовремя подсуетился и сейчас учитель, склоняющий по падежам переехавших на время за бугор: нигде кроме России барские замашки Никиты не найдут реализации, только Россия может актера сделать "автором" электронных болванок (даже в них он дуб) с ежедневным доходом за авторство гораздо больше миллиона рублей ... , это в стране, в которой половина населения за всю жизнь не держала и не будет держать в руках 1 миллион рублей. Люди, проснитесь наконец!