Эффективность российских систем РЭБ оказалась неприятным сюрпризом для западных специалистов. Об этом в ходе лекции заявил сотрудник австрийского института подготовки офицеров при Терезианской военной академии Рейснер Маркус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Стенания в Вене: российская РЭБ побеждает натовские ракеты
Комментарии
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Daddy Bo
Эксперименты, значит, ставят. По противодействию россицской РЭБ, значит. Ну, тогда стоит поддержать Путина на "годовом собрании вопросов" с дуэлью на выбывание - уж экспериментировать, так экспериментировать.
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16 час.
Lana
А они думали, что в России до сих пор лаптем щи хлебают, как в 90-е
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13 час.
Lana
Давно пора
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13 час.
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