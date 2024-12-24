Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стенания в Вене: российская РЭБ побеждает натовские ракеты

Стенания в Вене: российская РЭБ побеждает натовские ракеты

Эффективность российских систем РЭБ оказалась неприятным сюрпризом для западных специалистов. Об этом в ходе лекции заявил сотрудник австрийского института подготовки офицеров при Терезианской военной академии Рейснер Маркус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Daddy Bo
Эксперименты, значит, ставят. По противодействию россицской РЭБ, значит. Ну, тогда стоит поддержать Путина на &quot;годовом собрании вопросов&quot; с дуэлью на выбывание - уж экспериментировать, так экспериментировать.
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16 час.
Lana
А они думали, что в России до сих пор лаптем щи хлебают, как в 90-е
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13 час.
Lana
Давно пора
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13 час.

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