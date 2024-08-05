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Венгрию хотят исключить из Шенгена за выдачу виз русским

Венгрию хотят исключить из Шенгена за выдачу виз русским

Депутаты Европарламента обратились в Еврокомиссию с просьбой приостановить членство Венгрии в Шенгенском соглашении.

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