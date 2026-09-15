Forbes: "Метинвест" заявит о форс-мажоре из-за убытков $202 млн

Холдинг "Метинвест" объявляет о форс-мажоре по контрактам из-за убытков $202 млн. Причина — повреждения заводов "Днепродзержинск" и "Запорожсталь" и простой портов Большой Одессы.
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