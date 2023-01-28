РУСАДА получило от дисциплинарного комитета полный текст решения по допинг-делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) полный текст решения по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой.
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