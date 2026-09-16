Европе нужно накачать Украину оружием по полной программе. Об этом в беседе с киевской телеведущей, экстремисткой и оголтелой русофобкой Яниной Сокловой заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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