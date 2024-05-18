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Лавров указал на открытость РФ к диалогу по безопасности с Западом на равных

Лавров указал на открытость РФ к диалогу по безопасности с Западом на равных

Россия готова к диалогу с Западом о стратегической стабильности, но только на равных позициях. Об этом 18 мая сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

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