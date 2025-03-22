Впервые в Год героев на Ямале для гостей Дня оленевода установили патриотический чум

Здесь детей и взрослых встречают жены и матери участников СВО. На своей локации активистки городского Совета семей военнослужащих развернули благотворительную ярмарку и подготовили для посетителей творческие мастер-классы.
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