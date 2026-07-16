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Жителя Саратова осудили на 28 лет по делу о госизмене

Жителя Саратова осудили на 28 лет по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд приговорил 45-летнего жителя Саратова Евгения Савостина к 28 годам лишения свободы по делу о государственной измене, а также об участии в деятельности террористической организации и о прохождении обучения в террористических целях.

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