Брянские педиатры попали в больницу без ширм, весов и ростомеров

Нарушения норм законодательства в сфере здравоохранения нашли сотрудники прокуратуры.Прокуратура Трубчевского района проверила соблюдение норм законодательства в сфере здравоохранения в педиатрическом отделении районной больницы.
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