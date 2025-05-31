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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брянские педиатры попали в больницу без ширм, весов и ростомеров

Брянские педиатры попали в больницу без ширм, весов и ростомеров

Нарушения норм законодательства в сфере здравоохранения нашли сотрудники прокуратуры.Прокуратура Трубчевского района проверила соблюдение норм законодательства в сфере здравоохранения в педиатрическом отделении районной больницы.

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