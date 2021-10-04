Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по уровню потребительского доверия за сентябрьВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций В 15:30 GMT США проведут аукВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по уровню потребительского доверия за сентябрьВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .