Прогноз погоды в Крыму на 2 ноября В Симферополе +18 и небольшой дождьВ Севастополе +19 и небольшой дождьВ Евпатории +19 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +18 и малооблачноВ Джанкое +21 и облачно с прояснениямиВ Ялте +20 и облачно с прояснениямиВ Алуште +20 и облачно с прояснениямиВ Ке.