Дым от лесных пожаров в Канаде виден далеко за пределами Луны / © NASA Earth Observatory Камера EPIC, установленная на спутнике DSCOVR Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) получила изображение представленное выше в начале июня.
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