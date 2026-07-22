«Группа Черкизово» установила спред по облигациям на 10 млрд рублей на уровне 1,65%

ПАО «Группа Черкизово», крупнейший в России производитель мясной продукции, определило финальные параметры нового выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-07 с техническим размещением на Московской бирже, запланированным на 22 июля 2026 года.
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