Politico: Шольц предложил Орбану сходить за кофе, пока лидеры ЕС обсуждали членство Украины

Канцлер Германии использовал «старый трюк», пишет изданиеКанцлер Германии Олаф Шольц предложил своему венгерскому коллеге Виктору Орбану покинуть зал, где остальные лидеры стран ЕС обсуждали начало переговоров с Украиной о ее вступлении в союз.
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