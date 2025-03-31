Суд в Париже признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента

Суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента.Марин Ле Пен / Источник: © Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look PressНовость дополняется Еще больше новостей на сайте .
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