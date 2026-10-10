MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

976 подписчиков

Советские мультфильмы о музыкантах, которые все любят с самого детства, — сколько угадаете? Только рожденные в СССР проиграют!

Советские мультфильмы о музыкантах, которые все любят с самого детства, — сколько угадаете? Только рожденные в СССР проиграют!

Для тех, у кого детство в душе играет! Проверьте себя на мультфильмах СССР. фото: YouTubeСегодня все должно пройти как по нотам: Всеобщий день музыки (Universal Music Day) отмечается 10 октября!Но пройдет ли? Пройдете ли вы этот тест? Мы загадали тут девять — по количеству нот и два запасных — советских мультфильмов о музыкантах.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым