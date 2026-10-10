Для тех, у кого детство в душе играет! Проверьте себя на мультфильмах СССР. фото: YouTubeСегодня все должно пройти как по нотам: Всеобщий день музыки (Universal Music Day) отмечается 10 октября!Но пройдет ли? Пройдете ли вы этот тест? Мы загадали тут девять — по количеству нот и два запасных — советских мультфильмов о музыкантах.