В столице Карелии прошел кросс памяти Арнэ Кивекяса

Спортивный комплекс «Курган» в Петрозаводске принял традиционный легкоатлетический кросс. Соревнования были организованы в память об известном атлете Арнэ Францевиче Кивекясе и вошли в число ключевых мероприятий традиционного Осеннего спортивного фестиваля.