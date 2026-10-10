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ГТРК Татарстан

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Раис Татарстана поручил усилить разъяснительную работу по уплате налогов

Раис Татарстана поручил усилить разъяснительную работу по уплате налогов

На совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу активизировать разъяснительную работу с жителями республики по вопросам уплаты налогов.

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