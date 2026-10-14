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Царьград

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Армянин сделал 70 переворотов на турнике между грузовиками и попал в Книгу Гиннесса

Армянин сделал 70 переворотов на турнике между грузовиками и попал в Книгу Гиннесса

Армянский спортсмен Роман Сахрадян выполнил 70 переворотов на турнике, закреплённом между двумя движущимися грузовиками со скоростью 5 км/ч.

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