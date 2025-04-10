Украинские олигархи будут спонсировать теракты в России и Европе – Щелин

Украинский олигархат до жути боится более сильной конкуренции из России. Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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