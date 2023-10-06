В Южной Корее снова выросла инфляция. Почему это плохая новость для Азии?

Сентябрьский индекс потребительских цен в Южной Корее, превзошел прогнозы аналитиков. По опросам Reuters, экономисты ожидали замедления роста потребительских цен в годовом исчислении на уровне августовских 3,4%.
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