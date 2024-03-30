Россия не дала США и Южной Корее ввести новые санкции против КНДР

Фото из открытых источников сети ИнтернетВчера 2,6K прочитали Если уж сотрудничать, то по полной и во всех направлениях! Вчера я рассказывал о том, что западная пресса обеспокоилась увеличением количества грузовых авиарейсов между Россией и Северной Кореей.