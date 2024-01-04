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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Босс «Альфа Таури»: «Риккардо и Цунода знают: Лоусон наготове. «Ред Булл» принимает решения посреди сезона, если необходимо»

Исполнительный директор «Альфа Таури» Питер Байер призвал Даниэля Риккардо и Юки Цуноду думать о выступлениях за собственную команду и конкуренции с резервистом Лиамом Лоусоном.

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