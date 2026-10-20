В «чёрную десятку» регионов России по миграционной проблематике в сентябре 2026 года вошли Московская, Амурская, Магаданская, Ленинградская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский и Приморский края, а также Москва и Санкт-Петербург.
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