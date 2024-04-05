Основные проблемы для России начнутся после победы над киевской хунтой

Natalija Osminina

Съист то он съист, да кто же ему даст. Чтобы забрать Николаев с Одессой, надо взять всю Украину до центра - примерно до Умани, чтобы обойти Одессу с флангов, а не открывать второй фронт, высадившись с моря. Таких ресурсов у России нет (иначе бы не боялись провокации в Приднестровье), как и нет никакой возможности захватывать всю Украину. И главное, что тогда оставлять "хохляцким упырям", если Западную Украину в любом случае возьмут Польша, Венгрия и Румыния?)) Сказать ГОП! не значит ПЕРЕПРЫГНУТЬ. Сколько не говори "халва" - во рту слаще не станет. Сколько не пиши "забрать Одессу и Николаев", если для этого нет ресурсов и логистики, они по щучьему велению Российскими не станут. Для этого должны сложиться обстоятельства.