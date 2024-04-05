Автор: Дмитрий Родионов Кто будет оплачивать украинские долги и кому заселять обезлюдевшие территории Экономическая ситуация на Украине ухудшается, долги перед Западом предстоит выплачивать еще нескольким поколениям, считает глава ДНР Денис Пушилин.
Основные проблемы для России начнутся после победы над киевской хунтой
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владимир
И слово украина и украинец должны быть вычеркнуты раз и на всегда!
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1 час.
Александр Галяутдинов Фетцер
Забрать Николаев с Одессой, всё остальное оставить хохляцким упырям - пусть сами барахтаются в этой клоаке. Лишний гемор нам ни к чему.
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1 час.
Natalija Osminina
Съист то он съист, да кто же ему даст. Чтобы забрать Николаев с Одессой, надо взять всю Украину до центра - примерно до Умани, чтобы обойти Одессу с флангов, а не открывать второй фронт, высадившись с моря. Таких ресурсов у России нет (иначе бы не боялись провокации в Приднестровье), как и нет никакой возможности захватывать всю Украину. И главное, что тогда оставлять "хохляцким упырям", если Западную Украину в любом случае возьмут Польша, Венгрия и Румыния?)) Сказать ГОП! не значит ПЕРЕПРЫГНУТЬ. Сколько не говори "халва" - во рту слаще не станет. Сколько не пиши "забрать Одессу и Николаев", если для этого нет ресурсов и логистики, они по щучьему велению Российскими не станут. Для этого должны сложиться обстоятельства.
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1 час.
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