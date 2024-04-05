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Основные проблемы для России начнутся после победы над киевской хунтой

Основные проблемы для России начнутся после победы над киевской хунтой

Автор: Дмитрий Родионов  Кто будет оплачивать украинские долги и кому заселять обезлюдевшие территории Экономическая ситуация на Украине ухудшается, долги перед Западом предстоит выплачивать еще нескольким поколениям, считает глава ДНР Денис Пушилин.

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Комментарии
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владимир
И слово украина и украинец должны быть вычеркнуты раз и на всегда!
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1 час.
Александр Галяутдинов Фетцер
Забрать Николаев с Одессой, всё остальное оставить хохляцким упырям - пусть сами барахтаются в этой клоаке. Лишний гемор нам ни к чему.
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1 час.
Natalija Osminina
Съист то он съист, да кто же ему даст. Чтобы забрать Николаев с Одессой, надо взять всю Украину до центра - примерно до Умани, чтобы обойти Одессу с флангов, а не открывать второй фронт, высадившись с моря. Таких ресурсов у  России нет (иначе бы не боялись провокации в Приднестровье), как и нет никакой возможности захватывать всю Украину. И главное, что тогда  оставлять &quot;хохляцким упырям&quot;, если Западную Украину в любом случае возьмут Польша, Венгрия и Румыния?))  Сказать ГОП! не значит ПЕРЕПРЫГНУТЬ.  Сколько не говори &quot;халва&quot; - во рту слаще не станет. Сколько не пиши &quot;забрать Одессу и Николаев&quot;, если для этого нет ресурсов и логистики, они по щучьему велению  Российскими не станут. Для этого должны сложиться обстоятельства.
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1 час.

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