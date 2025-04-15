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В России предложили отменить повышающие коэффициенты на «коммуналку»

В России предложили отменить повышающие коэффициенты на «коммуналку»

В Госдуме предложили отменить повышающие коэффициенты при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). С таким предложением выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду», передают РИА Новости.

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