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МВФ на неделю отложил публикацию январского доклада на фоне ситуации с пандемией

МВФ на неделю отложил публикацию январского доклада на фоне ситуации с пандемией

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) на неделю отложил публикацию своего январского доклада о перспективах развития мировой экономики, чтобы учесть при подготовке данного документа последние события, связанные с пандемией.

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