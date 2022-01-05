МВФ на неделю отложил публикацию январского доклада на фоне ситуации с пандемией

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) на неделю отложил публикацию своего январского доклада о перспективах развития мировой экономики, чтобы учесть при подготовке данного документа последние события, связанные с пандемией.
ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) на неделю отложил публикацию своего январского доклада о перспективах развития мировой экономики, чтобы учесть при подготовке данного документа последние события, связанные с пандемией.
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