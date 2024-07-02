«Виннипег» подписал вратарей Кяхкенена (1 год и 1 млн долларов) и Комри (2 года, кэпхит 850 тысяч), а также защитника Колина Миллера (2 года, 1,5 млн)

«Джетс» подписали три односторонних контракта в первый день работы рынка свободных агентов. Состав канадского клуба пополнили вратари Каапо Кяхкенен (27 лет, контракт на год, 1 миллион долларов) и Эрик Комри (28 лет, контракт на 2 года, кэпхит 825 тысяч), ранее уже выступавший за команду.