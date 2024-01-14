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Что случилось ночью, 14 января 2024 года

Что случилось ночью, 14 января 2024 года

Израиль должен взять под контроль границу сектора Газа с Египтом. Без этого закончить войну не получится, поскольку боевики через эту границу получают технику и припасы, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

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