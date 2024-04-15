Паводки пришли в республику Бурятию

В Иволгинском районе республики Бурятия вода зашла на придомовые участки. Как сообщили в управлении МЧС по региону, утром 15 апреля из-за заторных явлений на реке Селенга произошел подъем уровня воды в квартале “Зелена поляна”.
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