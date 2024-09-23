Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency Три боевика ВСУ добровольно сдались в плен под Угледаром после того, как получили листовки с призывом сдаться, сброшенные с беспилотников морпехами Тихоокеанского флота группировки "Восток".
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