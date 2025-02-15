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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Очень сильно тогда переживал». Большунов рассказал, как у него потух фонарь на ночной гонке в Италии

Россиянин выиграл любительскую гонку на 30 км классикой Sudtirol Moonlight Classic – она проводилась в темноте, лыжники бежали с фонариками на голове.

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