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Путину пора начинать бояться?

Путину пора начинать бояться?

Виктор Анисимов  "Главный враг Путина" обыкновенная алкашка? Похоже у врагов России не нашлось никого лучше алкашки и по совместительству вдовы пресловутого Навального на роль "главного врага Путина", которого по мнению беглой оппозиции до дрожи в коленях боится Путин.

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лл
лина любимцева
Она теперь зарабатывает на смерти мужа.  И ничего более того.
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15 час.
Natalija Osminina
ПОРА, время пришло.
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15 час.
М
Мария
Мерзопакостный, продажный бабец! Она, видимо, руководила своим идиотом мужем.
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5 час.

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