Путину пора начинать бояться?

Виктор Анисимов "Главный враг Путина" обыкновенная алкашка? Похоже у врагов России не нашлось никого лучше алкашки и по совместительству вдовы пресловутого Навального на роль "главного врага Путина", которого по мнению беглой оппозиции до дрожи в коленях боится Путин.