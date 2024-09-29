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Ульяновская прокуратура начала проверку после пожара в селе, где сгорели дома

Ульяновская прокуратура начала проверку после пожара в селе, где сгорели дома

t.me/Прокуратура Ульяновской области Прокуратура Ульяновской области начала проверку после пожала в селе Свирино Новоспасского района, где сгорели девять домов, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

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