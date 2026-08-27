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Царьград

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"Лукойл" запустил производство смазок и антифризов в Волгограде

"Лукойл" запустил производство смазок и антифризов в Волгограде

Компания "Лукойл" открыла в Волгограде комплекс по производству смазок и антифризов. Проект включает 230 наименований продукции для горнодобывающей и машиностроительной отраслей, а также для транспорта и промышленного оборудования.

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