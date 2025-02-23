Волонтеры Победы отмечают День защитника Отечества по всей стране и за рубежом

Сегодня наша страна отмечает День защитника Отечества. Праздник берет начало в 1918 году. В России 23 февраля возлагают венки к военным памятникам, проводят тематические мероприятия и дарят подарки мужчинам.
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