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В России предрекли странам Запада период внутренних междоусобиц

В России предрекли странам Запада период внутренних междоусобиц

США и Европу ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на «руку Москвы», прогнозирует директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик».

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