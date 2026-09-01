На одной из линий московского метро за пару часов задержали полтораста нелегалов

Камера считала лицо в толпе — и в отделе уже не «подозрение», а фамилия из реестра контролируемых лиц.
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