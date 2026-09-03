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Регионы России

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Сергей Соседов охарактеризовал песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» как скучную

Сергей Соседов охарактеризовал песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» как скучную

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» скучной. По его словам, эта композиция обычная и не уникальная, отмечает Общественная Служба Новостей.

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