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"Не своей смертью умер": Мария Шукшина заявила, что её отца могли отравить

"Не своей смертью умер": Мария Шукшина заявила, что её отца могли отравить

Мария Шукшина заявила, что её отец умер не своей смертью. Актриса даже предположила, как именно это случилосьВ октябре 1974 года скончался знаменитый актер, режиссер и писатель Василий Шукшин.

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